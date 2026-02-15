Haberler

Hakkari'de kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu çalışma

Güncelleme:
Hakkari'de kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, karla mücadele ekipleri, üs bölgelerine ulaşım sağlamak için yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen gece gündüz görev yapıyor.

Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son günlerde etkili olan yağışın ardından kent merkezi ile ilçelerde kapanan köy ve mezra yollarını açan İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını üs bölgelerine ulaşım sağlanan güzergahlarda yoğunlaştırdı.

Kar kalınlığının bazı noktalarda 3 metreye ulaştığı bölgelerde görev yapan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz çalışıyor.

Ekipler, söz konusu yolları da kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
