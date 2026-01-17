Hakkari'de karla mücadele sürüyor
Hakkari'de, biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları sürüyor ve ekipler, kaldırım ve caddelerde kar küreme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel