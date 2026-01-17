Haberler

Hakkari'de karla mücadele sürüyor

Hakkari'de karla mücadele sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de, biriken karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları sürüyor ve ekipler, kaldırım ve caddelerde kar küreme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Hakkari'de biriken karlar, kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde biriken kar, kamyonlarla şehir dışına taşındı.

Ekipler, kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir