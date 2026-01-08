Haberler

Hakkari'de eğitime kar engeli

Güncelleme:
Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle 9 Ocak 2026 Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, belirli kamu çalışanlarına idari izin verildi.

HAKKARİ'de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitime ara verildi.

Konuya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, önceki günlerde etkili olan kar yağışının oluşturabileceği çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 9 Ocak 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

Açıklamanın devamında ise sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacağı belirtildi.

