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Hakkari'de Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

9 Aralık 2023 11:51 Son Güncelleme: 11:52 Abone Ol

Hakkari'de sabah etkili olan karla birlikte kent beyaza büründü. Araç, ağaç ve çatıların üzerinde kar birikti. Durankaya beldesi ve grup köy yollarında ise yoğun sis, kar ve buzlanma etkili oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yolun kapanmaması için çalışma yaptı.