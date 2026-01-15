Haberler

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı; köylüler, kürekler ile yol açarak evlerine gidiyor

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı; köylüler, kürekler ile yol açarak evlerine gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Köylüler, ulaşım sağlamak için küreklerle yol açmak zorunda kalıyor.

HAKKARİ'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Köylüler, kürekler ile yol açarak evlerine gidiyor.

Hakkari genelinde kardan dolayı 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kente 55 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Boybeyi köyü adeta kara gömüldü. 2 bin 44 rakımlı köyde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Köylüler, 1 kişinin geçeceği şekilde kürekler ile yolu açarak ulaşım sağlıyor. Köy sakinleri, ilk kez bu kadar kar yağdığını, evlerin çatılarında biriken karı temizlemekte zorlandıklarını ve evlerine gitmek için küreklerle yol açıp, ulaşım sağladıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı