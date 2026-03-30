Hakkari'de yağışlar nedeniyle hasar gören toprak ev kullanılamaz hale geldi

Hakkari'de etkili olan kar ve karla karışık yağmur nedeniyle duvarları ve tavanı zarar gören toprak ev kullanılamaz hale geldi.

Dağgöl Mahallesi'nde 4 kişilik Bor ailesinin yaşadığı toprak evin duvarları ve tavanın büyük bölümü hasar gördü, bazı bölümler yıkıldı.

Evdeki eşyalardan bazıları toprak ve kerpiçlerin altında kalarak zarar gördü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine giden AFAD İl Müdürü Erhan Kanat ve ekipler, evde incelemelerde bulundu.