Hakkari'de Üniversite Öğrencilerine Kar Kütlesi Düştü: 2 Yaralı

Hakkari'de yürüyen iki üniversite öğrencisinin üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

HAKKARİ'de yolda yürüyen 2 üniversite öğrencisi, üzerlerine çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Merzan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçen 2 üniversite öğrencisinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
