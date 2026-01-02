Haberler

Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hastaya ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan bir mahalledeki hastaya, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağlık görevlilerine erişim sağlandı. Sağlık ekipleri, hastanın muayenesini gerçekleştirerek gerekli tıbbi malzemeyi temin etti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde sağlık görevlileri, kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastaya, belediye ekiplerinin çalışması sonucu ulaştı.

Sağlık ekiplerinin, evde sağlık hizmeti alan hastanın bulunduğu Başaklı Mahallesi'ne kar nedeniyle gidememesi üzerine belediyeden destek istendi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yolu açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, evde hastanın muayenesini yaparak, gerekli tıbbi malzemeyi sağladı.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
500

