Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hastaya ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan bir mahalledeki hastaya, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağlık görevlilerine erişim sağlandı. Sağlık ekipleri, hastanın muayenesini gerçekleştirerek gerekli tıbbi malzemeyi temin etti.
Sağlık ekiplerinin, evde sağlık hizmeti alan hastanın bulunduğu Başaklı Mahallesi'ne kar nedeniyle gidememesi üzerine belediyeden destek istendi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yolu açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Sağlık ekipleri, evde hastanın muayenesini yaparak, gerekli tıbbi malzemeyi sağladı.
Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel