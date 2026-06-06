Hakkari'de kar kütlesinin altında mahsur kalan ineği ekipler kurtardı
Hakkari'nin Otluca köyü kırsalında kar kütlesinin altında mahsur kalan büyükbaş hayvan, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Hakkari'de dağlık alanda kar kütlesinin altından mahsur kalan büyükbaş hayvan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Otluca köyü kırsalında otlatılan Şaban Selçuk'a ait ineklerden biri, kar kütlesinin kırılması sonucu düşerek mahsur kaldı.
Selçuk'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, içi oyulan kar kütlesinde mahsur kalan hayvanı uzun uğraşlar sonucunda çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş