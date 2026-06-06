Haberler

Hakkari'de kar kütlesinin altında mahsur kalan ineği ekipler kurtardı

Hakkari'de kar kütlesinin altında mahsur kalan ineği ekipler kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Otluca köyü kırsalında kar kütlesinin altında mahsur kalan büyükbaş hayvan, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hakkari'de dağlık alanda kar kütlesinin altından mahsur kalan büyükbaş hayvan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Otluca köyü kırsalında otlatılan Şaban Selçuk'a ait ineklerden biri, kar kütlesinin kırılması sonucu düşerek mahsur kaldı.

Selçuk'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, içi oyulan kar kütlesinde mahsur kalan hayvanı uzun uğraşlar sonucunda çıkararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Kayıp çok büyük! Emekli aylıkları, maaşlar ve asgari ücretliler dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Kayıp çok büyük, geçen yılı geçti
Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda

Bir devir sona erdi! İşte sözleri
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları