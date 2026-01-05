Haberler

Hakkari Valisi Çelik, kan bağışı kampanyasına destek verdi

Güncelleme:
Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vererek, 10 günde 3 bin 487 ünite kan toplanması hedeflendiğini duyurdu. Kampanya kapsamında vatandaşlar ve kamu personeli kan bağışında bulunuyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Sümbül Dağı'nın rakımına atfen 10 günde 3 bin 487 ünite kan toplanması hedeflenen kampanya kapsamında eski belediye binasının bulunduğu alana kan bağışı tırları ve çadırlar kuruldu.

Kampanyanın yürütüldüğü alanı ziyaret ederek kan bağışında bulunan Çelik, gazetecilere, Kızılayın geçen sene ülkede kan toplama rekoru kırdığını söyledi.

Sümbül Dağı'nın rakımına atfen kentte kampanya başlattıklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Kamu kurumlarındaki personelimiz, askerilerimiz, polislerimiz ve Hakkarili vatandaşlarımız, hep beraber bu kampanyayı yerine getirmek için harekete geçtik. Sabahın ilk saatlerinden beri 60'a yakın vatandaşımız ve personelimiz kan bağışında bulundu. Bu, çok değerli bizim için. 3 bin 487 ünite bağış toplamak çok değerli. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır, bu anlamda yapılabilecek en büyük iyiliklerden bir tanesinin de kan bağışında bulunmak olduğunu düşünüyorum. Bir zorlukta, bir sıkıntıda olduğunuz an hastanelerimizdeki en önemli unsur kandır. Tüm Hakkarili kardeşlerimizden ricam bu kan bağışı kampanyasına destek olmalarıdır."

Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt da Valilik koordinesinde başlatılan kampanyaya Vali Çelik'in de destek sunduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışma hayati önem taşımaktadır. Sayın Valimizin riyasetinde anlamlı bir hedef belirlendi. Kentimizin simgesi olan Sümbül Dağı'nın rakımına atfen iki hafta içinde 3 bin 487 ünite kan toplayıp hastanelerimize ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Bazı kurum amirlerinin destek verdiği kampanya kapsamında vatandaşlar da tırların olduğu noktaya gelerek bağışta bulunuyor.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
