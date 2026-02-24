Yüksekova'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Çobanpınar köyü yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven