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Hakkari'de otomobiller çarpıştı; 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'de otomobiller çarpıştı; 2'si ağır 7 yaralı
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Hakkari-Van kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Hakkari-Van kara yolunun Depin yolu üzerindeki Serisolan mevkisinde meydana geldi. Depin istikametinden kent merkezine seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 DRD 211 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 HY 283 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, belediye, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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