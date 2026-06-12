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Hakkari'de Jandarma'nın 187. Yılı Mevlit Programı

Hakkari'de Jandarma'nın 187. Yılı Mevlit Programı
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Hakkari'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Hakkari'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Şehitler için dua edilen programın ardından jandarma tarafından vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi ve ikramlarda bulunuldu.

Programa Vali ve Belediye Başkanı Vekili İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcıları Orçun Cüneyt Zor ve Burak Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, jandarma personeli, polis ve kent sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
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