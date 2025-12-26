Hakkari'de hafif ticari araç Zap Suyuna yuvarlandı; 1 yaralı (2)

HAKKARİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyuna uçtu. Sürücü Suden Ezgi Değirmenci (23), ekipler tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30'da Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine giden Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Değirmenci'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

Bölgeye giden ekipler, kadın sürücüyü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine su kenarında yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Sürücünün yalnız olduğu belirlenirken, kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.