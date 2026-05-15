Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, yağmur ve fırtına etkili oldu. İlçenin bazı mahallelerinde kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. İlçedeki bazı seraların ise kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gördüğü görüldü.

