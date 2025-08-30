Hakkari'de Feci Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

Hakkari'de tır ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hakkari- Van kara yolunun Dikilitaş mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile 65 NK 428 plakalı pikap çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada pikapta sıkışan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 3 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari'deki hastanelere götürüldü.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Çelik, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi, onları teselli etmeye çalıştı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Pikapta bulunanların düğün için Hakkari'ye gittikleri öğrenildi.