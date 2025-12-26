Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi, kurtarılamadı
Hakkari'de Suden Ezgi Değirmenci'nin hayatını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde hafif ticari aracın bariyerleri aştıktan sonra 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na düştüğü görüldü.
KAZA, MOBESE KAMERALARINDA
Hakkari'de Suden Ezgi Değirmenci'nin, hayatını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel