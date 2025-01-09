Hakkari'de Evin Çatısında Yangın Çıktı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde Kemal Yüce'ye ait evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tek katkı evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Tekeli köyünde yaşayan Kemal Yüce ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şemdinli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel