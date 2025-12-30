Haberler

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Valilik, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden olumsuz hava şartları ve yarın saat 11.00'den itibaren başlaması beklenen yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

Oluşabilcek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrencilerle engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü

Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi peşine düştü
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler