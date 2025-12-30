Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden olumsuz hava şartları ve yarın saat 11.00'den itibaren başlaması beklenen yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

Oluşabilcek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrencilerle engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.