Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ön planda tutuldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme riskinin artacağının öngörüldüğü belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ve 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

