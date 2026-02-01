Haberler

Kopan dev kaya parçası yola düştü; o anlar kamerada

Kopan dev kaya parçası yola düştü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Çukurca kara yolunun 50. kilometresinde yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası, yola düştü. Olay, otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Karayolları ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

HAKKARİ'de dağdan kopan dev kaya parçası, yola düştü. O anlar, yoldan geçen otomobilde seyahat eden kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Hakkari- Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresindeki Şorti mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü. Bu sırada Çukurca yönüne giden otomobilde seyahat edenler, kayanın düşme anını cep telefonuyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?