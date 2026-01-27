Haberler

Derecik Gümrük Kapısı'nda karla mücadele çalışması yürütüldü

Hakkari'nin Derecik Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksaması ve güvenliğin sağlanması için gece boyunca kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Hakkari'de kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Derecik Sınır Kapısı'nda, Belediye ve Karayolları ekiplerince gece karla mücadele çalışması yürütüldü.

Derecik Belediyesi ile Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması ve güvenliğin sağlanması amacıyla kar temizleme çalışması yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede gece geç saatlere kadar çalışan ekipler, sınır kapısındaki karları temizledi.

Yol güvenliğinin sağlandığı bölgede acil durumlar için ekipler hazır bekletildi.

Kaynak: AA / Mesut Kazak
