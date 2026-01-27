Derecik Gümrük Kapısı'nda karla mücadele çalışması yürütüldü
Hakkari'nin Derecik Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksaması ve güvenliğin sağlanması için gece boyunca kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel