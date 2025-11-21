Haberler

Hakkari'de Depreme Dayanıklı İki Yeni Hastane İnşaatı Başladı

Hakkari'de Depreme Dayanıklı İki Yeni Hastane İnşaatı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde sismik izolatör teknolojisiyle projelendirilen 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor. Sağlık Bakanlığı, kentteki sağlık hizmet kapasitesini artırmak için çalışmalara hız verdi.

Deprem kuşağında yer alan Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde sismik izolatör teknolojisiyle projelendirilen 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca kentteki sağlık hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla il merkezi ve Yüksekova ilçesinde depreme dayanıklı sağlık kuruluşlarının yapılması için hazırlanan projeler hayata geçiriliyor.

İl merkezindeki Biçer Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda 100 yataklı olarak inşasına başlanan hastanede çalışmalar devam ediyor.

Temelinde kullanılan 126 izolatörle depreme dirençli şekilde yapılan, kaba inşaatının yüzde 92'sinin tamamlandığı 8 katlı hastanenin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor.

Yüksekova Devlet Hastanesinin yanında 55 bin metrekare alanda inşasına başlanan, 6 kattan oluşacak hastanenin de temeli fore kazıklarıyla güçlendirildi.

İzolatör kolonlarının oluşturulmaya başlandığı ve fiziki gerçekleşmenin yüzde 35'e ulaştığı hastane binasının iki yılda tamamlanması bekleniyor.

Her biri 100 yataktan oluşacak iki hastanenin tamamlanmasıyla kentteki sağlık hizmeti kapasitesi ve kalitesinin artması hedefleniyor.

"Bu projeler depreme dayanıklı şekilde hazırlandı"

İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Necdet Demir, AA muhabirine, ilde inşası süren hastanenin 126 izolatörle depreme dayanıklı ve modern şekilde yapıldığını söyledi.

İldeki hastanenin sismik izolatör kullanılan ilk bina olacağını ifade eden Demir, "İldeki hastanenin yapımına ilkbaharda başlandı. Kaba inşaatının yüzde 92'si tamamlandı. Yapımı hızlı şekilde sürüyor. Hastanede 6 ameliyat salonu, 20 yataklı yeni doğan yoğun bakım, yetişkin ve çocuk yoğun bakımları mevcut. İhtiyaç halinde bu kapasite artırılabilir. MR, tomografi cihazları ve ultrason cihazları olacak. İhtiyaç duyulan bütün tıbbi cihazlar bulunacak. 31 poliklinik ve 100 yatak olacak." dedi.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Yüksekova'da yapımına başlanan hastanenin daha kapsamlı olacağını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yeni binada da 144 izolatör bulunuyor. İnşaat çalışması devam ediyor. Orada 20 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi bulunuyor. Merkezin ayrıca bir ameliyathanesi bulunuyor. 6 ameliyathanesi, 6 SDL kadın doğum odası, 20 yataklı yeni doğan ünitesi olacak. Buradaki hastanede jeneratör ve trafo merkezinin olduğu yerde deplase işlemi yapıldı. Bu işlem uzun bir süre aldı. Oranın kaba inşaat çalışmaları yüzde 40'lardadır. Orada da yoğun bir çalışma var. Bu projeler depreme dayanıklı şekilde hazırlandı."

Kentte sağlık alanındaki hizmet kalitesinin iyi ve hasta memnuniyet oranının da yüksek olduğunu dile getiren Demir, "Ülkemizde sağlık çıtası çok yüksek. Sürekli yeni poliklinikler, yeni üniteler, yeni özellikli birimler geliştirilip, halkın hizmetine sunuluyor. Bu binalar faaliyete geçtikten sonra artık uzun yıllar sağlıkta yeni bir yatırıma ihtiyaç olmayacak. Diğer ilçelerimizde de sağlık altyapısı geliştirilmiş. Hastanemizin 2 yılda hizmete girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.