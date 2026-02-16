Haberler

Hakkari'de Dağcılar Vatan Tepesi'ne Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, kış turizmini desteklemek amacıyla Vatan Tepesi'ne tırmanış etkinliği düzenledi. Kıran Mahallesi'nden başlayan etkinlikte 5 dağcı, 2 bin 472 rakımlı zirveye yaklaşık 4 saatlik bir tırmanışla ulaştı ve karla kaplı manzarayı görüntüledikten sonra kent merkezine döndü.

Hakkari'de bir grup dağcı, karla kaplı Vatan Tepesi'ne zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kentin tanıtımına ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce, kış faaliyetleri kapsamında tırmanış etkinliği düzenlendi.

Kıran Mahallesi'nde başlatılan etkinlikte kulüp üyesi 5 dağcı, 2 bin 472 rakımlı Vatan Tepesi'ne hareket etti.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede dağcılar yaklaşık 4 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.

Dağcılar, karla kaplı zirvelerde oluşan manzarayı görüntüledikten sonra kent merkezine döndü.

Kaynak: AA
