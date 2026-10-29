Hakkari'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde kortej yürüyüşü ve resepsiyon düzenlendi

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Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmenevinde verilen resepsiyonda Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, katılımcılarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Taşyapan, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine değinerek, kentin her köşesinde vatandaşların huzurunu, refahını ve yaşam kalitesini artırmak için kamu kurumları, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Resepsiyonun ardından Taşyapan, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, öğretmenevinin önünde başlayan yürüyüşe katıldı.

Bando takımının öncülük ettiği ve dev Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşte katılımcılar, ellerinde bayraklarla Çevre Yolu'ndan Valilik binasının önüne kadar yürüdü.

Havai fişek gösterisiyle son bulan etkinliğe siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA