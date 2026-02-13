Çukurca'da çocuklar polislerle bir araya geldi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, polislerle bir araya gelerek güvenlik ve sosyal sorumluluk konularında bilgi aldı. Etkinlikte kitap okuma seansı gerçekleştirildi ve öğrenciler polislerle fotoğraf çekti.
İlçedeki Kitap Kafe'de düzenlenen etkinlikte çocuklara güvenlik ve sosyal sorumluluk konularında bilgi verildi.
Polislerle kitap okuyan öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.
Programın sonunda polislerle fotoğraf çeken öğrenciler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel