Haberler

Hakkari'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de yoğun kar yağışının etkili olduğu bir günde, Üzümcü köyü yakınında meydana gelen çığ düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığ sonucu kar yığınları Zap Suyu'na kadar ulaştı.

Hakkari'de bir köyde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte dün gün boyunca etkili olan yoğun kar nedeniyle Üzümcü köyü yakınında çığ düştü.

Çığ sonucu kar yığınları Zap Suyu'na kadar ulaştı.

Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici