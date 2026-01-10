Hakkari'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasında
Hakkari'de yoğun kar yağışının etkili olduğu bir günde, Üzümcü köyü yakınında meydana gelen çığ düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığ sonucu kar yığınları Zap Suyu'na kadar ulaştı.
Kentte dün gün boyunca etkili olan yoğun kar nedeniyle Üzümcü köyü yakınında çığ düştü.
Çığ sonucu kar yığınları Zap Suyu'na kadar ulaştı.
Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel