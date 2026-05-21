Haberler

Hakkari Valisi Taşyapan, temel kazısı sonrası zemininde çatlakların oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi Taşyapan, temel kazısı sonrası zemininde çatlakların oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, temel kazısı sonrası zemin hareketliliği nedeniyle 8 binanın tahliye edildiği Pehlivan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu ve ilgili kurumlarla koordinasyon toplantısı yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, temel kazısı sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle 8 binanın tahliye edildiği bölgede incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Taşyapan, Pehlivan Mahallesi'ndeki Çölemerik Caddesi'nde zemin hareketliliği nedeniyle tahliye edilen binalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmek için ilgili kurum yöneticileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, bölgede sürdürülen teknik incelemeler, alınan güvenlik tedbirleri ve risk durumuna yönelik çalışmalar ele alındı.

AFAD İl Müdürlüğü, belediye ve diğer ilgili kurum temsilcileri, sahada yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Vali Taşyapan, bölgede yürütülen teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Taşyapan, toplantının ardından hasarın oluştuğu bölgeye giderek, temel kazısının yapıldığı alan ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Sahadaki ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Taşyapan, gerekli tüm çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İbrahim Taşyapan'a, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AFAD İl Müdürü Erhan Kanat ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek eşlik etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı

CHP Genel Merkezi'ndeki arbede! Portresi ayaklar altına alındı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
CHP Genel Merkezi'nin önünde 'Hain Kemal' sloganları atılıyor

CHP Genel Merkezi'nin önünde herkes aynı sloganı atıyor

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı