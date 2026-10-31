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Hakkari'de bir asker düştü

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Hakkari'de bir asker düştü
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Hakkari'de görevli piyade sözleşmeli er Yusuf Sait Ünlü, hudut olayında müdahale sırasında ateşle yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

(ANKARA) - Hakkari'de görevli piyade sözleşmeli er Yusuf Sait Ünlü, hudut olayında müdahale sırasında ateşle yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova/ Hakkari bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, hudut geçiş olayına müdahale sırasında yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: ANKA
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