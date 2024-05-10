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Hakkari'de Bayrak Tepe Seyir Terası hizmete açılıyor

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe Seyir Terası'nı gezdi. Terasın 19 Mayıs'ta hizmete açılacağını belirten Çelik, terasın panoramik manzarasıyla turistler için alternatif bir lokasyon olacağını söyledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe Seyir Terası'nı gezdi.

İlçe merkezindeki seyir terasına giden Çelik, çalışmalar hakkında Kaymakam Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir'den bilgi aldı.

Çelik, ilçedeki seyir terasının panoramik manzaraya sahip olduğunu belirterek, terasın 19 Mayıs'ta hizmete açılacağını söyledi.

Terasın ilçeye gelen turistler için de alternatif bir lokasyon olacağını belirten Çelik, taş evlerin olduğu alanda Sanat Sokağı Projesi için çalışma yürütüleceğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Çelik 19 Mayıs Çukurca Hakkari Turizm Güncel Haberler

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