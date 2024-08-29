Hakkari'de Ayı Saldırısı Sonucu Yaralanan Çoban Hastaneye Kaldırıldı
Hakkari'nin Otluca köyünde hayvanlarını otlatan çoban Cihat Kutluk, ayı saldırısına uğradı. AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu Kutluk hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hakkari'de ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Otluca köyünde hayvanlarını otlatan Cihat Kutluk, ayı saldırısına uğradı.
Durumdan haberdar olan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Kutluk'u bulunduğu yerden alarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kutluk'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.