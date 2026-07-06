Haberler

Hakkari'de asayiş toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, Haziran ayı verileri değerlendirildi. Aile içi şiddette yüzde 11, narkotik operasyonlarında yüzde 128, kaçakçılık operasyonlarında yüzde 118 artış kaydedildi. 404 aranan kişi yakalandı.

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda 1-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen asayiş olayları ve güvenlik faaliyetlerinin bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin incelendiği belirtildi.

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yüzde 11, narkotik suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlarda yüzde 128 ve kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlarda yüzde 118 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 404 kişinin yakalandığı bildirildi.

Taşyapan, özveriyle görev yapan tüm kolluk personeline teşekkür etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, bazı kurum amirleri ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar

Tarihi galibiyet sonrası caddeyi stadyuma çevirip o sesle inlettiler
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç

Battaniyeye sarılı halde bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı

7 aydır kira alamayan ev sahibi çileden çıktı
Venezuela depreminde Türk şirketinin inşa ettiği konutların yıkıldığı iddia edildi

Yerle bir olan dev sosyal konutlarla ilgili "Türk şirket" iddiası
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı

Mide bulandıran görüntüler: Önce burnunu karıştırdı, sonra da...
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi