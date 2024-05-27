Hakkari'de Anaokullarının Yıl Sonu Sergisi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan anaokulları tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Cumhuriyet Caddesi'nde açıldı. Sergide, farklı anaokullarındaki öğrencilerin yaptığı çalışmalar sergilendi. Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Emniyet Müdürü de sergiyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Programa, öğrenci aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar da katıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde anaokulları tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'nde açılışı yapılan sergide, farlı anaokullarındaki öğrencilerin yaptığı çalışmalar yer aldı.
Sergiyi gezen Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez ile İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, çalışmaları inceledi.
Programa, öğrencilerin aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.