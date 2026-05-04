Hakkari'de AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, 13 Nisan'da meydana gelen heyelandan sonra Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Panel köprünün temin edilmesi sürecinin hızlandırılmasını amacıyla girişimlerde bulunduklarını dile getiren Kaya, "Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hem de Milli Savunma Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde karar vererek Diyarbakır'dan 7 tırla malzeme sevk etti. Şu an Reşank mezrasının hemen yanındaki güzergahta yol büyük oranda tamamlandı. Bu güzergahı Tatlı köyünün altından ana yola bağlayacağız." diye konuştu.

Heyelan bölgesinde toprak kütlesinin Zap Suyu'na doğru ilerlediğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin koordinesinde Akçalı köyü Yağmurlu mezrası ile Bağışlı güzergahı alternatif yol olarak kullanılmaktadır. Bölgede çamur ve kar vardı. İş makineleri ile buralar temizlendi. Yolun birçok noktasına kayalar döşenerek çamur bertaraf edildi. Bölge zor bir coğrafya. Çok şükür şu an aşağıdaki güzergahlarda firma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin gayretiyle ulaşım sağlanmaya çalışılmaktadır."

Ankara ziyaretlerinde bazı bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını ilettiklerini anlatan Kaya, "41 yılın ardından ilk kez Hakkari bölgesine bu kadar kar ve yağmur yağdı. Bu nedenle yolların bir kısmı çöktü. Şehir şebeke suyuna bağlı olarak Golan ve Berçelan'dan gelen birçok hatta yollar çökmüştür. Borular patlamış ve kırılmıştır. Bu süreçte zaman zaman içme sularına vadilerden gelen bulanık su karışmıştır. Bu noktada belediye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. İçme suyu konusunda belediyemizin hassasiyeti devam etmektedir." diye konuştu.

Derecik ilçesinde adli hizmetlerin yürütülebilmesi için hizmet binası kurulması talebinde bulunduklarını dile getiren Kaya, Üzümlü Sınır Kapısı'nda büyük bir gümrük binasının inşaatına başlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir ile teşkilatı mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
