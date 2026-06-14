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Silahla kayınpederinin evini bastı: 4 ölü

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş Musa Gezer, eşi ve kayınvalidesi ile kayınbiraderi ve baldızını silahla vurarak öldürdü. Saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş Musa Gezer, kayınpederinin evine gidip silahla bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habiba Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'i öldürdü. Kendisi de olayda ağır yaralanan Gezer, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer'in ailesinin evine gitti. Silahını çıkaran Gezer, eşi Adilşah Gezer ile kayınbiraderi Gökhan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Keve Demir'i vurdu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Adilşah Gezer ile annesi Habibe, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Musa Gezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

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