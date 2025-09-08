Hakkari'de AFAD Gönüllüleri Buluşması Düzenlendi

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Otluca köyündeki AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda yapılan etkinliğe, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak AFAD destek gönüllüsü olmaya hak kazanan yaklaşık 100 kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çadır kurma, arama kurtarma tatbikatı, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle gönüllüler hem bilgilerini pekiştirdi hem de ekip ruhunu geliştirdi.

AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, Hakkari'de 6 bin 300 gönüllünün bulunduğunu, bunlardan 408'inin "destek gönüllüsü" statüsünde olduğunu belirtti.

Kanat, afetlere ilk müdahalede yerel kapasiteyi güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Program, Jandarma Arama Kurtarma Timinin eğitim desteği ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.