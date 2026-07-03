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Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 hükümlü yakalandı

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Hakkari'de jandarma ekiplerinin bu yılın ilk 6 ayında düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkari'de jandarma ekiplerince bu yılın ilk 6 ayında yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Ocak-Haziran ayları arasında düzenlenen operasyonlarda "kasten öldürme", "hırsızlık", "narkotik", "dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "asayiş" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 82 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
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