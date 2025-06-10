Hakkari'de 407 Suçlu Yakalandı, Asayiş Olaylarında Düşüş

Hakkari'de 407 Suçlu Yakalandı, Asayiş Olaylarında Düşüş
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Hakkari'de, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı. Vali Ali Çelik'in başkanlığındaki toplantıda, asayiş olayları, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 7, kişilere karşı suçlarda yüzde 23, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 34 azalma kaydedildi. Ancak kaçakçılık suçlarına karşı operasyonlar yüzde 8 oranında arttı.

Hakkari'de geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, mayısta meydana gelen olaylar, geçen yılın aynı dönemindeki olaylarla kıyaslanarak değerlendirildi.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olayları yüzde 7, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 34, kasten yaralama olayları yüzde 10, hırsızlık olayları yüzde 50 ve dolandırıcılık suçları yüzde 31 oranında azaldı.

Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonların yüzde 8 arttığı kentte, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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