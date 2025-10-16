Hakkari'de 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Devam Ediyor
Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede farklı konularda sunumlar ve atölyeler yapılıyor. İkinci günde aile hayatı ve epistemik sistemlerin çöküşü gibi konularda uzman görüşleri paylaşıldı.
Hakkari'de "aile ve eğitim" temasıyla düzenlenen TRB-2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, devam ediyor.
Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde rektörlük konferans salonunda düzenlenen kongrenin ikinci gününde Nebraksa Kearney Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Heather Kennedy, video konferansla aile hayatı hakkında sunum yaptı.
Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin Demir de "hızlandırılmış ve sıkıştırılmış epistemik sistemlerin çöküşü" konusunu anlattı.
Farklı alanlarda açılan atölyelerle devam eden kongre, yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel