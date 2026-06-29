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Hakkari'de doğaseverler 3 bin 400 rakımdaki Mencel Gölü'nde kano yaptı

Hakkari'de doğaseverler 3 bin 400 rakımdaki Mencel Gölü'nde kano yaptı
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Hakkari'de doğaseverler, 3 bin 400 rakımlı Mencel Gölü'nde kano yapıp çevresinde yürüyüş düzenleyerek bölgenin doğal güzelliklerini tanıttı.

Hakkari'de bir grup doğasever, 3 bin 400 rakımdaki Mencel Gölü'nde kano ve göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Işıklar köyü Çavuşlu mezrası yakınında bulunan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan gölün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda kulüp önünde bir araya gelen doğaseverler, araçlarla gölün bulunduğu alana ulaştı.

Bölgede yaklaşık 2 saat doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, daha sonra gölde kano etkinliği gerçekleştirdi.

Doğaseverlere rehberlik eden Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve kulüp üyesi Naci Ertunç, kentin doğal güzelliklerini tanıtmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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