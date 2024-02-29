Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de 29 Şubat'ta nikahlandılar

Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sevilay ve Mahir Çağlar çifti, 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta nikahlandı. Nikah törenine İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan ve çiftin arkadaşları katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sevilay ve Mahir Çağlar çifti, 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta nikahlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru Mahir Çağlar ile Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni Sevilay (Kırmızıaltın) Çağlar çiftin nikahını, evlendirme memuru Hatice Çapa kıydı.

Damat Çağlar, AA muhabirine, görev yaptığı sürede Sevilay Çağlar'la tanıştığını ve hayatlarını birleştirdiklerini söyledi.

Mutluluğa adım attıklarını ifade eden Çağlar, "29 Şubat tarihini özellikle tercih etmedik. Eşimle çalışma günlerimize göre belirlediğimiz bir gündü. Nikah tarihini dün aldık, bugün de evlendik. Bizim için tesadüf oldu." diye konuştu.

Gelin Çağlar ise "Ortak bir etkinlikte Mahir ile tanıştık ve evlilik kararı aldık. 29 Şubat bizim için sürpriz oldu. Biz de bugün fark ettik." dedi.

Nikah törenine İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan ve çiftin arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mahir Çağlar Nuri Turan Yüksekova Hakkari Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 29 Şubat Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? LA Lakers Washington Wizards NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Orlando Magic Utah Jazz Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns vs Houston Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Kül Masalı final mi yaptı, bitti mi? Kül Masalı hangi gün, hangi kanalda? Kül Masalı günü mü değişti? Kül Masalı yok mu? Kül Masalı yok mu bu akşam yok mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Mart Cuma Hutbesi! Survivor kim kazandı? 29 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim, potada kimler var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title