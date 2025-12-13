MSB: Hakkari hududunda 258,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 258 kilo 999 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 258 kilo 999 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.