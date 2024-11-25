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Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

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Hakkari Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna özel bir yemek programı düzenledi. Vali Ali Çelik, öğretmenlerin önemini vurguladı ve fedakarlıklarına teşekkür etti.

Hakkari Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, kentte görev yapan öğretmenler onuruna yemek programı düzenledi.

Öğretmenevindeki programda konuşan Vali Ali Çelik, öğretmenler günü ile ilgili resmi metinlerde iki kavramın öne çıktığını söyledi.

Bunlardan birincisinin öğretmenlik mesleğinin ne kadar kıymetli, ikincisinin ise öğretmenlerin bu değerli mesleği hakkıyla yapması olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Hakkari'nin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimizin işinin zor olduğunu biliyorum. Bu zorlukların yanında, insanlığınızdan gelen büyük bir sevgiyle görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Bu çok özel coğrafyada işini severek yapan tüm öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız, iyi ki bu kutsal mesleği seçmişsiniz. Sizler, çocuklarımızın, evlatlarımızın ve ülkemizin yarınları için birer ışık, umut oluyorsunuz. Benim de çocukluk hayalim öğretmen olmaktı ancak bu hayalimi gerçekleştiremedim. Buna rağmen, öğretmenliğin ne kadar özel bir meslek olduğunu her zaman kalbimde hissediyorum. Sizler bu güzel yolda geleceğe yürürken, ülkemizin yarınlarını şekillendiren kahramanlar olmaya devam ediyorsunuz. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyor, bu anlamlı gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum."

Öğretmenliğin fedakarlık ve sevda işi olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir'. Sizlerin emeğiyle öğrencilerimiz, geleceğimizin umudu olarak yetişiyor. Emeğinizi, sabrınızı ve özverinizi takdir ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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