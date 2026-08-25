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Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

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Hakkari'de düzenlenen operasyonda 16 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 sentetik hap ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 16 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Kayalar Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Arazide yapılan çalışmada iki çuvalda 16 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 sentetik hap bulundu.

Kaynak: AA
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