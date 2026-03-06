Haberler

Hakkari'de "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Hakkari'de '15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan' fotoğraf sergisi açıldı
Hakkari'de düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi, 175 eser ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, 2009'dan beri düzenleniyor ve gün boyunca açık kalacak.

Hakkari'de Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen sergide "Tarım, orman ve insan" temalı yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 175 fotoğraf yer alıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İsmail Çiftçi, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu sergi 2009'dan beri yapılıyor. Toplam 175 eser bulunuyor. Hakkari'ye ait bir eser de sergide yer alıyor. Sergi gün boyunca açık olacak." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülhalim Ünalan da sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
