Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Hakkari'de haklarında farklı suçlardan 12 yıl 6 ay 10 gün ile 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile "hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.