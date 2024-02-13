Hakkari Belediyesi Öğrencilere Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Eğitimi Verdi

Hakkari Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından öğrencilere "sıfır atık ve geri dönüşüm" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte, iklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre koruma bilincini konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda okulları ziyaret eden belediye görevlileri, öğrencilere atık çeşitleri, geri dönüşümün önemi, atıkların geri dönüşüm sonrası kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bu konuda yürütülen çalışmaları da anlatan görevliler, eğitime katılan öğrencilere ikramda bulundu.