Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkari'de, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Akış ve avukatlar katıldı, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı.

Duruşmada savunma yapan Akış, kaçma girişiminde bulunmadığını ileri sürdü.

Akış, yargılamanın siyasi olduğunu iddia etti.

Diğer sanıklar ile avukatlar da yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaayı sunduklarını ve sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirtti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akış'ın "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan diğer sanıklar İzzet Belge, Hıfzullah Kansu, Kadriye İlbaş, Mikail Atan, Seyhan Şahin, Faruk Yıldız'ın 8 yıl 9'ar ay, Tahir Koç, Hüsna Sağın ve Hamdiye Çiftçi Öksüz'ün ise 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklardan B.K. ve A.Ö'nün beraat ettiği duruşmada, E.Ö. hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verildi.

Kısa süreli gerginlik yaşandı

Duruşma öncesinde adliye önünde güvenlik önlemi alan polislerle, duruşmaya katılmak isteyen aralarında milletvekillerinin de bulunduğu grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kararın ardından adliye binası önünde bekleyen grubun çarşı merkezine doğru yürümesine polisler izin vermedi.

Dava

Mehmet Sıddık Akış ve diğer sanıklar hakkında 2009-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, molotofkokteyli ve taşlı saldırıları organize ettikleri iddiasıyla dava açılmıştı.

Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti.