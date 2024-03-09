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Hakkari Adliyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen programda, Başsavcı Harun Ünlüsoy ve Hakim Orhan Göçen, adliyedeki kadın hakim, savcı ve personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari Adliyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, adliyedeki programda Başsavcı Harun Ünlüsoy ve Hakim Orhan Göçen, kurumdaki kadın hakim, savcı ve personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Ünlüsoy, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini, cesaretleri ve bilgileri ile topluma ilham kaynağı olduklarını belirterek, "Adliye hizmetlerinin yürütülmesinde güçlü katkıları olan adliye çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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