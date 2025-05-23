Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan Yeni Atamalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan Yeni Atamalar
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 21 Mayıs 2025 tarihinde adli ve idari yargıda yeni hakim ve savcı adaylarının atamasını gerçekleştirdi. Kura çekimi ile belirlenen atamalarda, İstanbul ve Ayancık gibi çeşitli yerlerde görevlendirmeler yapıldı.

(ANKARA) - Hakimler Ve Savcılar Kurulu tarafından, 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılan kura çekimiyle, adli ve idari yargı hakim ile savcı adaylarının ataması gerçekleşti.

HSK'nın 21 Mayıs 2025 tarihli ve 847 sayılı kararı ile adli yargıda görev yapacak hakim ve savcı adayları, kura usulüyle yeni görev yerlerine atandı. Aynı tarihli 848 sayılı kararnameyle ise bir idari yargı hakim adayı görevlendirildi.

Ataması yapılan adli yargı hakim ve savcı adayları şunlar:

Mustafa Can Sakmakçı (İstanbul Hakimliği), Bilal Özer (Ayancık Cumhuriyet Savcılığı), Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı (İstanbul Cumhuriyet Savcılığı)

İdari yargı ataması ise şu şekilde gerçekleşti:

Abdullah Başol (Adana İdare Mahkemesi Üyeliği)

Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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